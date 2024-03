Ortodocsii si catolicii sarbatoresc astazi Buna Vestire, ziua in care Maicii Domnului i s-a vestit ca il va naste pe Hristos

Credinciosii ortodocsi si catolici sarbatoresc duminica Buna Vestire, ziua in care Arhanghelul Gavriil i-ar fi vestit Fecioarei Maria ca a fost aleasa de Dumnezeu sa dea nastere Mantuitorului Hristos. In popor, Buna Vestire este cunoscuta ca ziua cucului. Este si prima dezlegare la peste din Postul Pastelui.Sarbatoarea Bunei Vestiri, denumita popular Blagovestenie, aminteste de ziua in care Sfantul Arhanghel Gavriil a vestit Fecioarei Maria ca il va naste pe Fiul lui Dumnezeu. Ea a fost ... citește toată știrea