Comuna Otelec a primit o autospeciala de pompieri de la primaria Zandt din Germania. Silvia Fechete a plecat personal in localitatea bavareza pentru a semna documentele pentru donatie si a aduce masina de pompieri acasa."Totul a pornit de la ideea de a obtine o masina de pompieri, atat de necesara comunei noastre, cu costuri minime. Am apelat la o serie de oameni din strainatate, dragi mie, pentru a putea comunica in limba germana cu, comunitatiile de acolo! Dupa luni bune in care s-au trimis ... citeste toata stirea