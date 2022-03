Oua cu salmonella, vandute in magazine din Hunedoara, Gorj si Caras-Severin

Oua cu salmonella au fost retrase de pe piata in mai multe judete din tara, anunta ANSVSA. Produsele au fost vandute in primele zile din luna martie.Ca urmare a prezentei unui serotip de salmmonella inalt patogen din fecale de la gainile ouatoare, SC Bocanii SRL a initiat retragerea de la comercializare si rechemarea de la clienti a unui lot de oua. Produsele au fost vandute in primele zile din luna martie, in magazine din jdetele Hunedoara, Gorj si Caras-Severin."Va informam, ca urmare a ... citeste toata stirea