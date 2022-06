Ovidiu Forai lanseaza "Povestiri din Fabric": "Este cartierul copilariei, am trait circa jumatate din viata. Ii cunosc toate cotloanele"

"Povestiri din Fabric" este a saptea carte scrisa de istoricul si ex-jurnalistul Ovidiu Forai (ani buni coleg cu noi la Ziua de Vest si Focus Vest), dar e prima in care face saltul de la documentar, istorie si reportaj, la proza. Volumul spune povesti din cartierul drag al lui Ovidiu, locul copilariei si al primei sale tinereti, in care personajele si faptele reale se intalnesc cu cele imaginate de autor."Fabric este cartierul copilariei, am trait circa jumatate din viata in acest cartier. ... citeste toata stirea