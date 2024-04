"Pacanelele", interzise in mai multe orase din tara

Simonis: "Este o prima victorie impotriva industriei pacanelelor care in urmatoarele zile va trebui sa inchida in peste 90% din localitati salile de jocuri"Proiectul de lege privind jocurile de noroc a fost adoptat de Camera Deputatilor, marti, in calitate de for decizional, cu 243 de voturi pentru si 4 abtineri. Social-democratul Alfred Simonis a declarat in plen ca este "un prim pas, o prima victorie impotriva industriei pacanelelor, care in urmatoarele zile va trebui sa inchida in peste ... citește toată știrea