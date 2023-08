Trei persoane, o femeie si un barbat, ambii in varsta de 50 de ani, si fiul lor in varsta de 21 de ani, din Timis, au fost internati in cursul zilei de ieri, in Clinica 2 de Boli Infectioase a Spitalul "Victor Babes" Timisoara cu diagnosticul clinic suspiciune de botulism. O a patra persoana, ruda cu cei trei, aflata intr-un centru de detentie, a fost initial indrumata pentru un consult in camera de garda si ulterior internata in cursul noptii in Clinica 1 de Boli Infectioase.Cu totii au ... citeste toata stirea