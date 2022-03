Padure urbana miniaturala, la Timisoara

Consiliul Local a dat unda verde punerii la dispozitia Propark-Fundatia pentru Arii Protejate a unui teren, pentru a realiza o padure urbana miniaturala de tip Tiny Forest la Timisoara.Primaria Municipiului Timisoara anunta ca va pune la dispozitie, spre impadurire, terenulaflat in Piata Petru Maior, cu suprafata de 3.648 mp, din care se va supune amenajarii1.300 mp. Terenul propus pentru impadurire este inregistrat ca spatiu verde in CadastrulVerde al Municipiului Timisoara, insa in ... citeste toata stirea