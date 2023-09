Padurea Bistra este una dintre cele mai salbatice zone din apropierea Timisoarei si se intinde pe o suprafata de 20 de hectare, fiind declarata arie naturala protejata de interes national. In urmatorii ani, zona va fi amenajata in scop turistic.Padurea Bistra e o rezervatie forestiera asezata in nordul judetului Timis, in lunca Begai, intre Bega si Timis. Se afla la 12 kilometri de oras, pe teritoriul comunelor Ghiroda si Mosnita Noua. Desi e aproape Timisoara, pana nu de mult a fost aproape ... citeste toata stirea