Pana la 7 ani de inchisoare pentru cei care ucid sau schingiuiesc animale

Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede majorarea limitelor pedepselor si amenzilor contraventionale in cazul actiunilor de cruzime fata de animale, fiind introdusa in aceasta categorie si zoofilia.S-au inregistrat 281 voturi pentru. Proiectul modifica Legea 205/2004 privind protectia animalelor, informeaza Agerpres.Deputatii au introdus in lege un nou text potrivit caruia zoofilia este considerata cruzime fata de animale.De asemenea, animalul aflat intr-o ... citeste toata stirea