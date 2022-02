Pana pe 25 martie se recruteaza viitorii militari timiseni

Ministerul Apararii Nationale (MApN) a lansat o noua sesiune de recrutare in vederea scolarizarii in institutiile de invatamant militar. Sunt disponibile, pentru anul de invatamant 2022-2023, 600 de locuri in liceele militare, 243 de locuri in universitatile militare si 1.180 de locuri in programele postliceale militare, impartite in unitatile de domeniul din tara. Inscrierile se fac la centrele militare zonale si online.Cele 600 de locuri scoase la concurs pentru invatamantul liceal militar ... citeste toata stirea