Pandemia e spre final, dar santierele blocheaza activitatea la cateva unitati scolare in Timis

Pandemia e pe final, cazurile de COVID19 sunt tot mai putine, dar din pacate, mai exista cateva unitati de invatamant cu activitate online in totalitate sau partial, din cauza santierelor, care blocheaza accesul elevilor, si a lucrarilor la sistemul de termoficare.De exemplu, santierul de la Colegiul Tehnic "I. C. Bratianu" Timisoara blocheaza cursurile fata in fata pentru 26 clase. Prin urmare elevii trebuie sa invete online.In format fizic sunt numai clasele a XII-a, clasele a XI-a - ... citeste toata stirea