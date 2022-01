Panfora Oil & Gas va incepe constructia primei sonde de explorare in perimetrul EX-6 Curtici din judetul Arad. Sonda va fi amplasata in perimetrul localitatii Dorobanti, iar lucrarile de constructie demareaza pe data de 17 ianuarie.Compania va incepe lucrarile la prima sonda de explorare 1E - Dorobanti in baza unei autorizatii de constructie eliberata de autoritatile locale in data de 15 noiembrie 2021. Constructia va fi demarata de o firma locala, cu sediul in Arad, ceea ce confirma ... citeste toata stirea