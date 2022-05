Panica in cartierul Steaua. Un barbat ameninta ca va sari de pe un bloc cu 4 etaje

Salvatori de la ISU Banat si ambulante intervin miercuri dimineata in cartierul timisorean Steaua. Un barbat de 49 de ani ameninta ca se va arunca un gol, de pe un bloc de 4 etaje situat pe strada Izlaz.Din primele informatii, barbatul locuieste singur intr-un apartament amplasat la etajul patru. Se pare ca acesta ar suferi de afectiuni psihice, fiind chiar internat in trecut pentru aceasta.Barbatul a fost convins sa ramana in apartament, si discuta la telefon cu ... citeste toata stirea