Un bloc de locuinte cu patru etaje din orasul Arad a fost evacuat, in noaptea de luni spre marti, dupa ce termoizolatia de pe fatada a luat foc de la o anexa cu lemne care a fost cuprinsa de incendiu, fara ca vreo persoana sa fie ranita.Incendiul s-a propagat de la o constructie in care erau depozitate lemne si rumegus, aflata chiar langa imobil, iar termoizolatia blocului a permis extinderea rapida a flacarilor pe fatada.Locatarii s-au panicat si au iesit in strada inainte de sosirea ... citeste toata stirea