Panica pe A1. TIR in flacari pe autostrada, in Vama Nadlac

Pompierii intervin pe autostrada A1, in Vama Nadlac, dupa ce un TIR a luat foc si arde generalizat in apropierea terminalului automarfare. Din fericire, nimeni nu a fost ranit.Mai multe echipaje de pompieri din Arad intervin cu o autospeciala de stingere in apropierea terminalului de automarfare din Vama Nadlac, dupa ce un TIR incarcat cu electrocasnice a luat foc si arde generalizat. De asemenea, actioneaza si pomperii voluntari din cadrul SVSU Nadlac. La fata locului ... citește toată știrea