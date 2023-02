Parabola Fiului Risipitor la Lugoj. IPS Ioan, in mijlocul credinciosilor Parohiei Ortodoxe "Adormirea Maicii Domnului" din Lugoj

Slujitorii si credinciosii Parohiei Ortodoxe Romane "Adormirea Maicii Domnului" din Lugoj au trait momente de inaltatoare bucurie duhovniceasca prilejuite de prezenta in mijlocul lor a Inaltpreasfintitului Parinte Ioan, mitropolitului Banatului.La orele diminetii chiriarhul a fost intampinat, in fata sfantului lacas, de catre soborul de slujitori ai parohiei, Prot. On. Ioan Cerbu, Pr.prof.dr. Vasile Muntean, Pr. Cristian Cerbu si Diac. Silviu Iordache, precum si de catre sutele de credinciosi ... citeste toata stirea