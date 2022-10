Parada militara! Defilare, discursuri si depuneri de coroane de Ziua Armatei Romane, la Lugoj

Militarii si cadrele in rezerva din Lugoj se pregatesc sa sarbatoreasca in data de 25 octombrie, "Ziua Armatei Romane".Manifestarile vor incepe la ora 10, in centrul orasului, langa cladirea fostei Prefecturi, cu intonarea Imnului de Stat, moment urmat de un ceremonial militar si religios, alocutiuni ale reprezentantilor administratiei locale si cadrelor in rezerva.Apoi, vor urma depuneri de coroane la Monumentul "Alfa & Omega" de catre institutiile publice din oras, asociatii ... citeste toata stirea