In comuna Traian Vuia va fi construit un parc fotovoltaic, in valoare de 1.000.000 de euro. Contractul de finantare a fost semnat deja de catre Vasile Petruescu, primarul comunei, care a subliniat faptul ca proiectul comunei Traian Vuia este singurul finantat in valoare de un milion de euro, din Esara Fagetului."Prin acest proiect, iluminatul stradal al comunei va fi alimentat cu energie verde produsa de panourile fotovoltaice din viitorul parc. Cinci cladiri publice, respectiv scolile din ... citeste toata stirea