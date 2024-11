Parc fotovoltaic intr-o comuna din Timis

In curand, o comuna din Timis va produce energie din surse regenerabile, mai precis de tip solar.Ilie Suciu, primarul comunei Lenauheim, a facut anuntul, dupa ce a semnat astazi contractul de finantare pentru proiectul "Infiintare parc fotovoltaic pentru producerea energiei din surse regenerabile de energie de tip solar, in vederea acoperirii consumului propriu energetic al comunei Lenauheim, judetul Timis""Investitia, in valoare de 2.357.358,52 RON, este finantata prin Programul Fondul ... citește toată știrea