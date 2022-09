Parcarea ilegala din Piata Iosefin, de la statie de gondole, la sursa inepuizabila de poluare cu praf in Timisoara

Parcarea ilegala din buricul targului, din Piata Iosefin Timisoara, devine de fiecare data o balta enorma, plina de mal, apa mizerabila, carata de rotile masinilor pe strazile din oras, apoi malul transformat in praf, dupa ce se usuca."Nu ar fi rau daca acolo s-ar infiinta o statie de gondole, exact ca in delta din Veneto...!", spune ironic domnul Alin, care ne-a trimis fotografia.Asa a devenit parcarea ilegala din piata Iosefin o sursa inepuizabila de poluare cu praf in Timisoara.Domnul ... citeste toata stirea