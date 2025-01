Parcari noi pe strazile Stuparilor si Verde

Primaria Timisoara va relua in februarie programul de amenajare a locurilor de parcare pe locul vechilor garaje. Municipalitatea a predat amplasamentul catre Societatea de Drumuri Municipale (SDM) pentru amenajarea unor noi locuri de parcare in zona Lipovei. Parcarile vor fi amenajate in zona str. Stuparilor (peste 30 de locuri) si in zona str. Verde (peste 80 de locuri)."In Lipovei am amenajat deja 150 de locuri noi de parcare intre blocuri, acolo unde garaje vechi si pline cu de toate ... citește toată știrea