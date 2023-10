Parchetul a clasat dosarul deschis pe numele lui Alin Nica in cazul conflictului e interese lansat de Agentia Nationala de Integritate, a anuntat cel vizat. Acum, el poate reveni in Consiliul National de Integritate, de unde a fost revocat de Senat, cere acest lucru, de asemenea, solicitand si demisia pentru Alfred Simonis si Raoul Trifan, care ar fi orchestrat acest demers.Alin Nica nu mai are dosar la Parchet pentru conflict de interese la Agentia Nationala de Integritate, acesta fiind ... citeste toata stirea