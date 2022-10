Parcul Justitiei, din nou spectaculos la primavara. Horticultura a inceput pregatirile pentru iarna

Din punct de vedere al spatiilor verzi, orasul este impartit in patru zone, iar Horticultura intretine doar zona centrala.In perioada octombrie-decembrie, angajatii societatii Horticultura desfasoara o ampla actiune de curatenie in zona centrala a Timisoarei. Sunt vizate zonele verzi si parcurile.Dan Rusu, directorul general al societatii Horticultura, ne-a declarat ca angajatii inlocuiesc in aceasta perioada plantele anuale in covoarele florale. Este vorba despre 207.000 de panselute, care ... citeste toata stirea