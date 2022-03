Parcurile din Lugoj si falezele Timisului, reabilitate

Administratia locala lugojeana promite sa imbunatateasca, in urmatorii doi ani, imaginea principalelor parcuri municipale printr-o regandire arhitecturala si peisagistica.In acest sens, Primaria Lugoj a comunicat ca a lansat licitatia pentru proiectarea modernizarii parcurilor din municipiu.Este prima faza in cadrul demersului prin care urmeaza sa se atribuie contractul unei firme de proiectari specializate in reabilitarea de spatii verzi din zonele urbane.In atentia executivului local sunt ... citeste toata stirea