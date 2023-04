Liderul Diviziei D, la fotbal, CSM Lugoj si-a trecut in cont o noua victorie in returul campionatului.Fotbalistii lugojeni, pregatiti de Arpad Laczko-principal, Dafin Danciu-secund si Gabriel Bota-antrenor portari, s-au impus cu 4-0 (2-0), pe teren propriu, in intalnirea din etapa 27, cu CSU Universitatea Timisoara (locul 15, cu 26 de puncte).Primul gol afisat pe noua tabela electronica de marcaj, a Stadionului Tineretului din Lugoj, a fost semnat de Aziz Njifakue, in minutul 32. In ultimul ... citeste toata stirea