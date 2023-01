Parfum de poezie! Scoala Gimnaziala Nr. 2 invita copiii la concurs

Scoala Gimnaziala Nr. 2 va gazdui la inceputul lunii februarie cea de-a VI-a editie a concursului judetean de recitare "Parfum de poezie", coordonat de prof. Ana-Maria Dan.Competitia este inscrisa in CAEJ 2022-2023 si urmareste stimularea creativitatii elevilor, cunoasterea operei marelui poet Mihai Eminescu, dar si a autorilor de poezie in grai banatean.Evenimentul, dedicat copiilor din invatamantul primar si gimnazial, este programat sa aiba loc sambata, 4 februarie, la Teatrul Municipal ... citeste toata stirea