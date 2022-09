Parintele Constantin Necula a propovaduit timisenilor iubirea si valorile crestine, la Timisoara

Centrul de Cultura si Arta al Judetului Timis a gazduit, cu sprijinul Consiliului Judetean Timis, luni, 19 septembrie, conferinta "Cultura tineretii in Hristos", sustinuta de parintele Costantin Necula, o personalitate recunoscuta in peisajul cultural romanesc, precum si in lumea ortodoxiei.De-a lungul timpului, preotul a sustinut sute de conferinte si interviuri, in care a propovaduit iubirea si valorile crestine si a scris carti care au avut un impact deosebit in randul cititorilor. ... citeste toata stirea