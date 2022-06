Parinti relaxati! Gradinite din Lugoj, deschise si in vacanta de vara

Mai multe gradinite cu program prelungit raman deschise si pe durata verii, spre bucuria parintilor, dar si a celor mici.Parintii care nu au cu cine sa isi lase copiii in perioada vacantei de vara vor putea sa-i duca la gradinitele care sunt deschise, cu avizul directiei de sanatate publica, in lunile iulie si august. Acestia au depus cereri catre unitatile de invatamant prescolar frecventate de copiii lor, astfel incat gradinitele vor ramane deschise si in vacanta.In cadrul P.J. Gradinita cu ... citeste toata stirea