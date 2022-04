Parintii si copiii din Timisoara sunt invitati la Ziua portilor deschise, la Scoala nr. 2

Scoala cu clasele I-VIII nr. 2, situata pe str. Mures nr. 8, din Timisoara, va organiza, in 6 aprilie, "Ziua portilor deschise", in intervalul orar 15.00-17.00.Scopul evenimentului este promovarea scolii in comunitate, diversificarea formelor de comunicare si intercunoastere dintre institutia scolara si elevii si parintii din Timisoara.De asemenea, parintilor li se va explica si modalitatea de inscriere a copiilor in clasa pregatitoare, care incepe in 23 februarie."Ii asteptam pe toti ... citeste toata stirea