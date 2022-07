Paris, Timisoara - eu adolescentul

La Parohia Ortodoxa Romana Sf. Martin din Sucy en Brie, regiunea Paris Franta, a avut loc in seara zilei de 1 iulie 2022, la ora 20:00, conferinta intitulata "Eu adolescent. Modele de vietuire din Vechiul Testament".Evenimentul s-a desfasurat in format online, la invitatia P. C. Pr. Nicolae Florea raspunzand Pr. Conf. Dr. Constantin Jinga, de la Facultatea de Litere, Istorie si Teologie a Universitatii de Vest din Timisoara.Destinat cu precadere preadolescentilor, adolescentilor si ... citeste toata stirea