Parohia Ortodoxa Romana din Szeged si Consulatul General au inaugurat un nou lacas de cult pentru romanii din Ungaria

Prin implicarea Consulatului General al Romaniei la Szeged, in 24 noiembrie, au fost reluate slujbele in limba romana in municipiul Szeged (Seghedin), dupa o pauza de cinci ani.Acestea au fost inaugurate prin slujirea Sfintei Liturghii Arhieresti, de catre PS Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Romane din Ungaria (EORU), in paraclisul din incinta hotelului Gerardus din Szeged, ce apartine Episcopiei Romano-Catolice de Seghedin-Cenad (Szeged-Csanad), spatiu pus la dispozitie de catre episcopul ... citește toată știrea