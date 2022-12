Parohia ortodoxa Sinersig are preot nou

Cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Mitropolit Ioan, in prima zi a Praznicului Nasterii Domnului Iisus Hristos, parohia Sinersig din Protopopiatul Lugoj a imbracat straie de sarbatoare, intrucat si a primit noul parinte paroh in persoana parintelui Ionut Daniel Drinovan.Sfanta Liturghie a fost savarsita in biserica parohiala de catre parintele protopop Ionut Furdean, protopopul Lugojului, impreuna cu fostul preot paroh, Ionut Bogdan si noul preot paroh, Ionut Daniel Drinovan, care a ... citeste toata stirea