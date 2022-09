Parteneri strategici de un sfert de veac! Americanii, in vizita la Spitalul Clinic Militar Timisoara

Delegatie a Garzii Nationale a statului Alabama SUA, in vizita la Spitalul Clinic Militar de Urgenta ,,Dr. Victor Popescu" Timisoara.O delegatie a Garzii Nationale a statului Alabama insotita de o delegatie nationala avand in componenta reprezentanti ai Statului Major al Fortelor Aeriene si Directiei Medicale a MApN a efectuat in perioada 26-28 septembrie o vizita oficiala la sediul Spitalului Clinic Militar de Urgenta ,,Dr. Victor Popescu" Timisoara.Cu acest prilej, au fost prezentate ... citeste toata stirea