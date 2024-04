Parteneriat european! Educatia si cultura pastreaza vie relatia Lugoj - Orleans

Joi, 11 aprilie, de la ora 11, la sala festiva a Primariei Lugoj a fost invitata o delegatie din Orleans, alcatuita din elevi si profesori de la Liceul "Pothier" din orasul infratit. Gazde le sunt colegii lor de la Liceul Teoretic "Coriolan Brediceanu" din Lugoj.Actiunea vine in intampinarea aniversarii a trei decenii de parteneriat european intre cele doua orase. Aceasta va fi sarbatorita oficial in perioada 6-8 mai, cand o delegatie din Lugoj, in frunte cu primarul Bogdan Stefan Blidariu, se ... citește toată știrea