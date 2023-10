Muzeul Apei din Calea Urseni, inaugurat in aceasta vara, va face parte intr-o retea globala, in urma unui parteneriat intre Aquatim si Global Network of Water Museums Unesco.Muzeul de la Timisoara a fost vizitat de director executiv WAMU NET, Eriberto Eulisse, a discutat despre rolul unui muzeu al apei in comunitate, programele educationale si de constientizare pentru publicul tanar si oportunitati de networking cu membrii retelei.Eriberto Eulisse a fost impresionat de patrimoniul ... citeste toata stirea