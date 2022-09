Parteneriat pentru implementarea colectarii selective in scolile din Timisoara

Armata Selectarii Atente a Plasticului (ASAP) este un proiect pilot, prin care scolile din Timisoara vor fi monitorizate pentru gradul de colectare selectiva a deseurilor, iar elevii vor putea invata despre modul in care acest tip de colectare ajuta la protejarea mediului.Proiectul va fi pus in aplicare prin intermediul unui parteneriat intre Primaria Timisoara, Inspectoratul Scolar al Judetului Timis si Fundatia "The Institute".In momentul de fata, legislatia nationala impune scolilor sa ... citeste toata stirea