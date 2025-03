Parteneriat pentru revitalizarea Bastionului Theresia, intre CJT, primarie si Facultatea de arhitectura

Bastionul Theresia trebuie readus la viata si pentru a reusi acest lucru Consiliul Judetean Timis se va implica total, a anuntat presedintele CJT, Alfred Simonis."Astazi, acest loc superb aflat in inima Timisoarei este unul trist in care au loc evenimente sporadice si, din pacate, neatractive pentru public. Imi doresc ca Bastionul sa devina vibrant, aici sa aiba loc spectacole, sa se desfasoare evenimente culturale, spatiile comerciale sa fie ofertante, cu restaurante si terase. Bastionul are ... citește toată știrea