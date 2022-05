Partenerii Erasmus ai UVT din peste 20 de tari dezbat la Timisoara viitorul internationalizarii invatamantului superior

Biroul Erasmus din cadrul Departamentului de Relatii Internationale a dat startul celei de-a zecea editii a evenimentului deja traditional Erasmus International Week @ West University of Timisoara, chiar de Ziua Europei, 9 mai 2022.Declarat model de bune practici la nivel national in 2019, desfasurat exclusiv online in 2020 cu peste o suta de participanti, evenimentul a continuat sa fie organizat cu mult entuziasm si curaj in 2021. Iar in 2022, odata cu revenirea la (noul) normal, s-a bucurat ... citeste toata stirea