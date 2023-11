Mirosul alegerilor se simte tot mai tare pe acest sfarsit de an, pentru ca primele, cele europarlamentare, vor fi programate in 9 iunie 2024.Partidele mari inca sunt in faza de cautare si nu au inceput, decat timid, sa-si arate muschii. Asta, in timp ce cele mici, dar cu ambitii mari, dau ture de judet, pentru a infiinta filiale noi si a atrage cat mai multi membri.Este si cazul Partidului Umanist Social Liberal, filiala Timis, care il are in frunte pe Titu Bojin, de loc din satul Susani, ... citeste toata stirea