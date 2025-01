Pas pentru dezvoltarea turismului rural din Timis

Un pas important pentru dezvoltarea turismului rural din judetul Timis a fost facut in ultima sedinta de plen a Consiliului Judetean.Explicatii a dat Nicolae Bitea, consilier judetean: "Infrastructura rutiera si conectivitatea intre oameni si comunitati vor ramane intotdeauna o prioritate in activitatea mea de consilier judetean.In sedinta de ieri a Consiliului Judetean Timis, am propus reabilitarea DJ 691A, pe tronsonul dintre intersectia cu DJ 572 si iesirea din localitatea Hodos. ... citește toată știrea