Pasa si cos! Scoala Gimnaziala Nr. 2 Lugoj participa la Jr. NBA League Romania

Jr. NBA League Romania va fi organizata, in premiera, si in judetul Timis. Scoala Gimnaziala Nr. 2 Lugoj se afla pe lista celor 15 unitati de invatamant din judet participante.Competitia de baschet ce reuneste elevi din clasele I-IV, se desfasoara sub egida NBA si este organizata de Federatia Romana de Baschet prin Asociatia Judeteana de Baschet Cluj si Asociatia Judeteana de Baschet Timis, avand ca parteneri oficiali Ohma by winsedswiss si Banca Transilvania.Jr. NBA League Romania este ... citeste toata stirea