Pasajul Iulius Town, noul loc preferat al amatorilor de drifturi din Timisoara. Numai in noaptea de luni spre marti au fost date cinci amenzi

In noaptea de luni spre marti, in decurs de numai 45 de minute, cinci tineri din Timisoara au fost amendati pentru ca isi turau motoarele si faceau drifturi in zona Pasajului Iulius Town si pe bd. I.C. Bratianu. De altfel, politistii locali nu pot opri masinile in trafic, dar ii pot identifica ulterior pe soferii care deranjeaza linistea cetatenilor. Daca pana recent cele mai multe astfel de cazuri erau depistate in parcarea Stadionului "Dan Paltinisanu", mai nou amatorii de drifturi s-ar fi ... citeste toata stirea