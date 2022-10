Pasajul neputintei si sobolanii capitalei culturale

Cel mai prolific critic al administratiei Fritz, Nicolae Robu, a (re)descoperit groapa de gunoi din Piata Victoriei. Cu 72 de zile inainte de inceperea anului in care Timisoara este Capitala Culturala Europeana, in zona zero a orasului sobolanii se pregatesc sa-i intampine pe turisti. Dupa zeci de ani de conditii propice de dezvoltare, habitatul din pasajul din fata Operei este gata de atac. In ciclul de postari "Timisoara sub Fritz", fostul primar Robu plange cu lacrimi de crocodil: "Iata, ... citeste toata stirea