Pasionat de pescuit, vanatoare si activitati in aer liber? Atunci esti asteptat la o noua editie Fishing&Outdoor Expo! Evenimentul va avea loc in perioada 22 - 25 februarie 2024, intr-o noua locatie - Complex Expo Arad (Pavilion A). Intrarea in cadrul expozitiei va fi GRATUITA pentru toti vizitatorii!Cea de-a cincea editie Fishing&Outdoor Expo va gazdui peste 100 de branduri de renume din domeniul pescuitului, articole pentru vanatoare, precum si vehicule de camping sau produse dedicate ... citește toată știrea