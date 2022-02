Patinaj pe lacul de acumulare, ca in Austria. Minunatia naturala de langa Timisoara VIDEO FOTO

Avand in vedere temperaturile foarte scazute din ultima perioada, lacul de la Dumbravita poate fi folosit ca patinoar natural. Ceea ce localnicii deja fac. GALERIE FOTOLa cativa kilometri de Timisoara, la iesirea din comuna periurbana Dumbravita, lacul de acumulare alimentat de apele Behelei, a devenit un urias patinoar.Zeci de localnici si timisoreni au incaltat patinele in week-end, profitand de minunatia naturala de langa Padurea Verde, care ocupa 13 hectare.Avand in vedere temperaturile ... citeste toata stirea