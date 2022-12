Patinajul, sport si distractie la Targul de Craciun din Timisoara - foto

De cativa ani, patinoarul este nelipsit la targul de Craciun din centrul orasului. Initial a fost Piata Libertatii, iar anul trecut a fost mutat in fata Operei. Acum patinoarul si-a gasit locul parcarea de la Modex, in fata Castelulului Huniade."Anul trecut am amenajat patinoarul in fata Operei, dar atunci erau acele schele pe fatada Operei. Dar cu patinoarul in fata nu se mai vedea cladirea asa bine. Iar Opera e Opera, trebuie sa se vada, mai ales ca e renovata. Locatia de acum e mult mai ... citeste toata stirea