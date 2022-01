Patronul unei mine de carbune din Motru, acuzatii grave la adresa viceprimarului Latcau. "Licitatiile Colterm Timisoara sunt castigate de baietii destepti din energie, firme cu zero angajati!"

In timp ce Timisoara risca sa ramana din nou fara caldura si apa calda, din cauza ca SC Colterm SA nu mai are bani pentru a plati facturile la furnizori, proprietarul unei mine de carbune din Bazinul Minier Motru lanseaza o serie de acuzatii dure la adresa directorilor societatii de termoficare, dar si a viceprimarului Ruben Latcau, dezvaluind responsabilitea acestora in sincopele alimentarii cu materie prima a centralelor din capitala Banatului.In opinia sa, caietele de sarcini sunt ... citeste toata stirea