Patru candidati ramasi in cursa pentru sefia Politiei Locale Timisoara. Fritz a respins cererea sindicatului

Luni, 7 februarie, au fost afisate rezultate primei probe, cea a dosarelor, a concursului pentru desemnarea unui nou director al Politiei Locale Timisoara. Dintre cei sase candidati inscrisi, doi au respinsi, unul pentru lipsa experientei, iar celalalt pentru lipsa studiilor necesare. In acelasi timp, primarul Dominic Fritz a raspuns cererii sindicatului: nu va numi in comisiile de concurs cei doi politisti locali propusi, ci va merge, in continuare, pe mana sefilor de la "Stare Civila", ... citeste toata stirea