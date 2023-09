Teatrul Particular Brasov o prezinta pe Dorina Roman in comedia "4 Femei la Politie".Spectacolul va avea loc la sala Teatrului Municipal "Traian Grozavescu", miercuri, 27 septembrie, de la ora 19. Este un spectacol adaptat dupa Tudor Musatescu si pus in scena de actorul si regizorul Sorin Misireantu.Protagonista spectacolului, actrita Dorina Roman, a infiintat in anul 2010 la Brasov primul Teatru Independent din oras, format din profesionisti in arta spectacolului.A obtinut importante ... citeste toata stirea