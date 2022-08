Patru focare de COVID-19, trei la Spitalul Judetean Timisoara iar unul la Spitalul de Psihiatrie Jebel

Directia de Sanatate Publica Timis a raportat joi patru focare de COVID-19, in doua spitale din judet, respectiv la Spitalul Judetean Timisoara si la Spitalul de Psihiatrie Jebel. Doua dintre aceste focare au fost declarate in ultimele 24 de ore, in timp ce alte doua sunt de cateva zile. La Spitalul Judetean Timisoara sunt active, in prezent, 3 astfel de focare de COVID-19.Potrivit DSP Timis, la Spitalul Judetean Timisoara sunt focare la Sectia Neurologie I (9 cazuri confirmate), Sectia ... citeste toata stirea